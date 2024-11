Lapresse.it - Pil: Panetta, Italia non è più malato d’Europa, oggi è Germania ma cose cambiano

Milano, 19 nov. (LaPresse) – “Dieci anni fa l’era l’uomo, se dovessimo definire quale economia vi farebbe pensare alè probabilmente la. Ma non durerà per sempre, le. Dovremmo davvero impegnarci a modernizzare la nostra economia per produrre tecnologia e promuovere la concorrenza. Dobbiamo completare la lunga lista di riforme”. Lo ha detto il governatore della Banca d’, Fabio, rispondendo a una domanda all’Università Bocconi a Milano dopo il suo discorso dal titolo ‘Back to the future: forward-looking considerations on monetary policy normalization’.