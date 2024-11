Liberoquotidiano.it - "Pecorina"? La magistratura trema: il caso del giudice insultato dai pm arriva in Parlamento

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio sarà presto chiamato a fornire spiegazioni su come è stato possibile che i pm della Procura di Potenza ed i finanzieri del Nucleo di polizia economica finanziaria di Lecce abbiano denominato, con l'indicazione “”, i file delle intercettazioni telefoniche eseguite a carico delpugliese Pietro Errede (coinvolto in una indagine per violazione delle norme sull'affidamento degli incarichi, ndr) e non invece con il generico “brogliaccio”, termine utilizzato per tutti gli altri coindagati del procedimento. «Voglio capire per quale motivo nel 2024 termini volgari ed omofobi finiscano tranquillamente negli atti giudiziari», ha affermato il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto, componente della Commissione giustizia di Palazzo Madama, annunciando la presentazione di una interrogazione parlamentare al Guardasigilli.