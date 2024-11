Patù sotto choc | i genitori scoprono la figlia 17enne morta nel suo letto

Leggi su Dayitalianews.com

, piccolo centro in provincia di Lecce,. Perché stamattina una ragazza di appena 17 anni è stata trovata senza vita nel suo.Secondo quel che finora è trapelato, la minorenne da venerdì era costretta a restarele lenzuola a causa di un pesante stato febbrile.Quello che sarebbe stato provocato da una tonsillite.La tragedia è stata scoperta dai. Quando sono andati a svegliarla, lanon rispondeva. Così, allarmati da quel che stava succedendo, hanno chiamato subito il 118. L’equipe medica giunta sul posto ha cercato di rianimare la, ma tutti i tentativi sono stati vani.Presenti anche i carabinieri. E’ stata disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso. A quanto pare, lanon aveva avuto patologie di rilievo in passato.