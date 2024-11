Donnapop.it - Patrizia Mirigliani, quando ha denunciato il figlio e lui non poteva più avvicinarsi a lei: il coraggio di una madre

è unache ha dovuto affrontare il dramma più grande che unapossa immaginare: denunciare il proprio. Un atto diche non è stato facile, ma che, secondo lei, è stato necessario per salvarlo. In un’intervista a Gente, la patron di Miss Italia ha raccontato il doloroso percorso che ha vissuto con ilNicola,quest’ultimo è caduto nel tunnel della droga.Un periodo segnato da violenza, sofferenza e una lotta incessante contro la dipendenza. Nonostante il suo cuore difosse lacerato,ha preso una decisione drastica: lo ha, facendo in modo che Nicola non potesse piùa lei, almeno per un lungo periodo, grazie a un braccialetto elettronico che gli era stato imposto. Il suo sacrificio ha portato, però, a una riconciliazione e, finalmente, a una dichiarazione pubblica di Nicola che le ha fatto comprendere il senso del suo gesto: «Mamma, grazie per avermi salvato la vita».