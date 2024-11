Feedpress.me - 'Ndrangheta a San Siro, Calhanoglu rischia tre giornate di squalifica per i suoi rapporti personali con Marco Ferdico

Leggi su Feedpress.me

La situazione di Hakansembra essere particolarmente delicata in questo momento, sia per quel che concerne le condizioni fisiche del giocatore (vittima di una ricaduta dopo l'infortunio muscolare subito di recente), sia per quel che riguarda l'inchiesta "Doppia Curva": un'operazione che ha acceso i riflettori supotenzialmente problematici tra i giocatori e alcune figure delle tifoserie.