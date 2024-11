Ilgiorno.it - Morgan, dal Kenya alla Lombardia per essere operato e curato: il piccolo guerriero avrà un futuro

Pavia, 19 novembre 2024 – Oggista bene e la sua mamma lo può tenere in braccio, ma per arrivare a questo traguardo ha dovuto attraversare continenti. Nella giornata in cui l’Unicef celebra il World Children’s Day, dFondazione Mondino di Pavia arriva la storia del, sette mesi,per una cardiopatia congenita all’ospedale di Bergamo e arrivato, insiememadre, all’istituto neurologico pavese per completare il percorso di accertamenti e promozione dello sviluppo psicomotorio.arriva da unvillaggio rurale delche si trova a quasi quattro ore da Nairobi: l’intervento al cuore è stato reso possibile grazie all’impegno della Fondazione Nala, nata circa un anno e mezzo fa e che ha già sviluppato alcuni progetti nazionali e internazionali.