Meloni sull'invio delle armi a Kiev: «Finché c'è una guerra, noi saremo al fianco dell'Ucraina»

c’è unain Ucraina, noial». Lo ha detto la premier Giorgia, a Rio de Janeiro per il G20, durante un punto stampa, rispondendo a chi le chiedeva se sarà rinnovato il decreto per l’invioall’Ucraina in scadenza a fine anno. Sono ore di particolare tensione trae Mosca, dopo che nella notte del 19 novembre, per la prima volta l’esercito ucraino ha utilizzato i missili statunitensi a lungo raggio Atacms contro un obiettivo militare nella città di Karachev, nell’oblast russo di Bryansk. Il governo russo l’ha definita una «escalation» dellae ha risposto immediatamente aggiornando la sua dottrina nucleare come «segnale definitivo» all’Occidente, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Negli Stati Uniti, invece, gli alleati del presidente eletto Donald Trump hanno attaccato Joe Biden per la sua decisione di consentire all’Ucraina di usare i missili statunitensi.