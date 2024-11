Inter-news.it - Manna: «Scudetto? Per il Napoli è un obiettivo lontano. Restiamo umili!»

Leggi su Inter-news.it

Giovanni, ds del, ha parlato delle ambizioni stagionali dei partenopei, della scelta di puntare su Conte e del mercato.IL PUNTO – Giovanniha parlato al Social Football Summit, organizzato all’Olimpico di Roma, trattando delle ambizioni stagionali del suoe della scelta di puntare su Antonio Conte. In merito alle velleità della squadra di cui è il direttore sportivo,si è espresso in questi termini: «Loè un. Non ci pensiamo ed è forse una cosa positiva. Pensiamo a lavorare con molta serenità. Dobbiamo restaree concentrati, poi vedremo».sul rapporto con Conte alLA DECISIONE – A proposito della scelta di ingaggiare Conte come tecnico delha indicato le ragioni alla base dell’approdo del salentino in Campani: «Per me, avere un allenatore come lui è stato d’aiuto sia con il Presidente che con i calciatori.