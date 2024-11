Ilnapolista.it - La rinascita di Rabiot a San Siro, caso o destino? Nel 2020 il suo gran gol contro il Milan (Video)

Adrienha giocato unapartital’Italia in Nations League dopo il ritorno in nazionale. Onnipresente a centrocampo, finalmente potrebbe essere rinato dopo un inizio di stagione difficile; è stato infatti ingaggiato dal Marsiglia a parametro zero a metà settembre, accettando un ingaggio dilunga inferiore a quanto richiedeva la mamma-agente.Ladil’Italia a San?So Foot elogia la sua prestazione con la Francia, in cui è stato autore di una doppietta:Il centrocampista sta uscendo da un mese e mezzo di inattività, dopo un buon Europeo. Per il suo ritorno inde stile è stato scelto San, lo stadio dove nelsegnò un bel golile fece una delle sue migliori prestazioni con la maglia della Juventus. Domenica sera ha offerto una prestazione solida, finalmente, visto che si era ormai persa l’abitudine tra le fila francesi.