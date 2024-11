Ultimouomo.com - La maledizione di Stefan Schwoch

"Ma come fate ora a vivere e a morire senza qualcosa da inseguire?", si chiedeva Giorgio Gaber in 1981, riferendosi certamente a qualcosa di più grande rispetto a un banale record di gol. In Serie B, ormai dal 2008, c’è un uomo che guarda tutti dall’alto in basso: per scalzare Giovanni Costanzo ci erano voluti 60 anni, ma alla fineera riuscito ad arrampicarsi oltre quei 130 gol segnati prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Lo aveva fatto con una pazienza certosina, mattoncino dopo mattoncino, senza avere davvero mai la chance per esprimersi al meglio in Serie A. Solo metà stagione a Venezia, dove aveva preso per mano la squadra l’anno prima nella cavalcata promozione, dopo essersi messo in mostra al Ravenna: resteremo per sempre con il dubbio, a chiederci cosa sarebbe statopotendo avere al suo fianco Alvaro Recoba dal gennaio al giugno del 1999.