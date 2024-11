Rompipallone.it - Juve: assalto al difensore, è un colpo “alla Conceicao”

Lasembra aver trovato ilgiusto per gennaio: Giuntoli vuole portarlo a Torino con la stessa formula usata per.Gli esami svolti da Dusan Vlahovic al J Medical hanno escluso lesioni per il centravanti serbo. Un sospiro di sollievo per Thiago Motta, che dovrà probabilmente fare a meno del centravanti serbo solo per il match di San Siro contro il Milan. Perdere anche Vlahovic sarebbe stato molto pesante per l’allenatore bianconero, che già si trova in emergenza in difesa dopo i gravi infortuni capitati a Gleison Bremer e Juan Cabal: entrambi dovranno rimanere ai box finofine della stagione. Non a caso la dirigenza bianconera ha già messo in conto che a gennaio tornerà sul mercato per trovare almeno un nuovoda regalare a Motta.I profili sondati in queste ultime settimane da Cristiano Giuntoli sono stati parecchi.