Italia U21 Esposito | Emozionante segnare con la maglia azzurra

“E’ stata un’emozione particolaresu questo campo con la. Ringrazio tutto il pubblico di casa che mi ha accolto benissimo. Sentire il mio nome in questo stadio dopo il gol è stata un’emozione fortissima. Potevamo fare meglio, dovevamo portare a casa la vittoria. Abbiamo fatto un buon primo tempo, nel secondo abbiamo perso troppi palloni facendo errori che non sono da noi”. Lo dice l’attaccante della Nazionale Under 21, Francesco Pio, in seguito al pareggio per 2-2 in amichevole contro l’Ucraina. “Giocare con dei giocatori così forti tecnicamente accanto aiuta molto, ci possono essere scambi nello stretto. Questa è una cosa che ci chiede il mister. Spalletti? Ci fa piacere che sia sempre presente a vedere le nostre partite. Non è la prima volta, per noi è uno stimolo in più“, spiega il centravanti dello Spezia, di proprietà dell’Inter.