Giornalettismo.com - Il caso degli spot natalizi di Coca-Cola, interamente generati dall’AI

I suoisono sempre stati iconici. Brevi video diventati cult per moltissime generazioni, soprattutto quelli pubblicati nel periodoo. Ora, però, sta cambiando il paradigma delle pubblicità anche per una grande azienda (senza problemi di fatturato) come. In vista delle imminenti festività, infatti, l’azienda multinazionale ha lanciato sul mercato una campagna pubblicitaria che si basa surealizzati nel lontano 1995. Remake, come la storia insegna, mada strumenti di intelligenza artificiale. L’effetto? Si è completamente persa – come sottolineano anche gli utenti – quella chiave “calorosa” che ha reso celebri le campagne pubblicitarie stagionali della bevanda. LEGGI ANCHE > L’intelligenza artificiale, dunque, sta diventando sempre più invasiva anche nel mondo pubblicitario.