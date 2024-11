Liberoquotidiano.it - Il business lunch reinventato a The Box: il Ristorante Olio presenta il nuovo format personalizzabile

(Adnkronos) - Milano, 19 Novembre 2024. The Box, l'esclusiva location alle porte di Milano, annuncia il lancio di un innovativodedicato alla pausa pranzoattraverso il suo rinomato, recentemente segnalato dalla Guida Michelin 2024.L'iniziativa, rapuna significativa evoluzione nel panorama dei pranzi di lavoro di alto livello, offrendo un'esperienza gastronomica in un ambiente raffinato e riservato. Il progetto nasce dall'attenta analisi delle esigenze della clientelae dalla volontà di creare un'offerta che unisca l'eccellenza culinaria alla praticità richiesta dai professionisti. La nuova proposta si inserisce strategicamente nel percorso di crescita e innovazione di The Box, confermando il suo posizionamento come punto di riferimento per l'alta ristorazione nel territorio.