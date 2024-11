Zonawrestling.net - Il booking di Vince Russo ha reso grande la TNA

In molti forse non saranno d’accordo con il titolo di questo editoriale, ma la verità qualcuno dovrà pur dirla.Sarà un elemento eternamente discusso, sarà una delle persone più influenti nella storia di questo business, sarà che stiamo parlando semplicemente di, ma si, lui ha contribuito a rivoluzionare e migliorare la TNA.Facendo questo ripercorso storico,ha avuto stretti legami con Jeff Jarrett sin dai tempi della World Championship Wrestling, motivo per il quale, dopo la chiusura e acquisizione della WCW da parte della WWE,si ritrovò a lavorare per Jarrett nella sua neonata federazione chiamata appunto TNA Wrestling.Nei tempi dei PPV settimanali ne abbiamo viste di cotte e di crude dentro un programma buono si, ma che comunque peccava nella qualità di produzione televisiva e altri elementi estetici utili a rendere il programma in se come qualcosa diall’occhio dei fan.