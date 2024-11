Metropolitanmagazine.it - Giovanni e Elsa, chi sono i genitori di Mara Venier

Si chiamavanodiè lo pseudomino diPoloveri. Nasce nel 1950 a Venezia, ma cresce a Mestre nel quartiere popolare Piave. La madre èMasci e il padrePovoleri, fruttivendolo. La famiglia paterna ha origini pugliesi. Quando la famiglia si trasferisce a Mestre, nel 1955, il padre ditrova lavoro come ferroviere.La conduttrice studia dalle suore ma a 17 anni si trasferisce dal fidanzato a Milano, l’attore Francesco Ferracini, i due stanno insieme e dal loro rapporto nasce Elisabetta, nel 1968. Laera giovanissima, aveva solamente 17 anni e si sposa. Il matrimonio con Ferracini però dura poco.inizia a lavorare come modella per abbigliamento.Fa un provino per Vittorio De Sica, ma non accetta perché non sicura di voler fare l’attrice e perché non vuole girare scene di nudo.