Fiorentina Commisso | Classifica non una sorpresa non ci accontentiamo

“L’obiettivo è sempre quello di fare meglio dell’anno passato. Sono molto contento dellae so che non è una. Ma dobbiamo continuare su questa strada senza accontentarci. Al momento non abbiamo fatto nulla. Vogliamo provare a fare qualcosa di speciale. La scelta di Palladino ci è sembrata la più corretta. È un grande lavoratore che aveva solo bisogno di tempo. Siamo stati criticati per le scelte fatte nelle cessioni, ma quei soldi sono stati reinvestiti e anche con quei soldi sono arrivati undici nuovi giocatori. on la sindaca stiamo cercando di trovare delle soluzioni che permettano a Firenze di avere uno stadio, anche se non sarà nuovo, che possa essere almeno moderno e funzionale”. Queste le parole del presidente dellaRocco, riportate dal quotidiano La Nazione.