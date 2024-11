E il suo amore per i cani | Puoi essere arrabbiato puoi essere triste e loro sono sempre lì a guardarti e a scodinzolare

Leggi su Pettegolezzicelebrita.com

La regina Camilla piange la perdita dell’amata cagnolina Beth Un annuncio sentitoLa regina Camilla ha condiviso la straziante notizia della scomparsa della sua amata Jack Russell Terrier, Beth. La famiglia reale ha fatto l’annuncio tramite i propri canali social ufficiali, accompagnato da un toccante omaggio alla fedele compagna che era stata al fianco di Camilla per molti anni.Ricordi cari di BethIl post includeva una serie di fotografie nostalgiche che catturavano momenti gioiosi tra Beth e la famiglia reale. In una, Beth cammina con la regina Camilla attraverso sereni paesaggi di campagna. Un’altra foto mostra Beth in posa accanto al suo compagno Jack Russell, Bluebell, mentre una terza mostra un tenero momento in cui il re Carlo accarezza dolcemente Beth, mostrando il profondo legame condiviso dalla famiglia.