Da multa a indennizzo: la storia di Franco e la giustizia tardiva di Avvocato di strada

Facebook WhatsAppTwitter La vicenda di, un senzatetto torinese, mette in luce le difficoltà affrontate dalle persone senza fissa dimora durante la pandemia di COVID-19. Costretto a vivere in un dormitorio da cui viene allontanato durante il giorno,ha subito unaingiusta di 409 euro mentre cercava di rifugiarsi in un parco. Grazie all’intervento didi, la situazione ha trovato una risoluzione dopo quattro anni di battaglie legali. Questo articolo esplorerà questo percorso, evidenziando le difficoltà legali e sociali che molte persone in situazioni simili si trovano ad affrontare.La situazione di emergenza durante il COVID-19Nel contesto della pandemia da COVID-19, Torino ha vissuto un periodo critico, con misure restrittive che hanno obbligato molti a rimanere in casa.