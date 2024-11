Liberoquotidiano.it - Casa da sogno proibita ai comuni mortali: Casa a Prima Vista, ecco dove vive Nadia Mayer

Com'è ladiMeyer? Tanta la curiosità attorno all'appartamento della nota agente immobiliare dell'edizione romana di, la trasmissione in onda su RealTime. Anche se non ha mostrato lei direttamente la sua, qualche scorcio è stato possibile vederlo in alcuni dei contenuti pubblicati su Instagram. In un video in cui scarta un omaggio inviatole da alcune fan, per esempio, si intravede l'ingresso della sua abitazione. E a spiccare in quel caso sono i dettagli in oro: la cornice del quadro alle sue spalle, una poltroncina, un lampadario. Al centro della sala un tavolino alto, con piano rotondo di vetro. Dietro di lei, una porta checa con un'altra stanza. In un altro video, invece, si può vedere la cucina della Meyer: si tratta di un filmato in cui l'agente parla della sua colazione preferita, mentre prepara dei mini pancakes.