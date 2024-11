Secoloditalia.it - Carnevali storici, Mollicone: un patrimonio storico-culturale da tutelare e sostenere. Ecco come puntiamo a valorizzarli

Durante l’assemblea nazionale deid’Italia il deputato di FdI Federicolo ha sottolineato con fermezza: «Ogni Carnevale porta con sé la storia di ogni città, ma ne rappresenta anche il futuro, sociale e turistico. Per noi la tradizione –scrive Veneziani – «è un trasmettere che non si riduce affatto al culto del passato e delle sue sacre reliquie, ma comporta un rapporto attivo e fecondo non solo con ciò che è stato, ma anche con ciò che sarà. Per noi i patrimoni immateriali,e molti altri, sono un fattore di sviluppo della cultura, un elemento di coesione e di identità nazionale». Ogni anno tutta Italia s’impegna nella celebrazione del Carnevale, allestendo veri e propri spettacoli nei quali è coinvolta tutta la comunità., undaPer l’occasione vengono indette meravigliose sfilate che, attraverso spettacoli e rappresentazioni folcloristiche, tramandano le tradizioni locali di generazione in generazione.