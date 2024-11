Lapresse.it - Autonomia, opposizioni: “Stop alle intese con le Regioni”. Calderoli: “Negoziati proseguiranno”

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionali sette punti della legge sull’Differenziata, lehanno presentato in modo unitario alla Camera una mozione che chiede al governo di interrompere immediatamente lein fase di negoziazione con lesulle ‘materie non Lep’ e di sciogliere il Comitato per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (Clep), il cui lavoro è stato messo in discussione dalla decisione della Consulta.: “”Sulla mozione, il ministro per gli Affari Regionali e l’, Roberto, ha dato parere contrario. Sulla richiesta di interruzione delle procedure sulle, ha detto che “il Governo non può che esprimere parere contrario. Le richieste pervenute driguardano esclusivamente le materie non-Lep.