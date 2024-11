Biccy.it - Alessia Marcuzzi e De Martino, nuovi retroscena sul flirt: “Si è arrabbiata”

Leggi su Biccy.it

Stefano Deha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera e gli sono state poste anche domande scomode sul gossip (e questo significa che non erano concordate). Ovviamente il conduttore di Affari Tuoi è stato un vero campione nello svicolare, bravo quasi quanto una sua collega soprannominata da Striscia la Notizia, ‘la svicolona’. Aldo Cazzullo ha chiesto a Dedel suo presuntocon(i due in questi mesi avrebbero avuto un ritorno di fiamma), ma la risposta del presentatore è stata molto evasiva.A fare il punto della situazione c’ha pensato Gabriele Parpiglia nel suo show in onda su Studio 100. Il noto giornalista era autore de L’Isola dei Famosi quando tra Dee la collega sarebbero scattate le prime scintille. Parpiglia ha rivelato che la conduttrice si sarebbe anchecon lui, che ha dato la notizia sul settimanale Chi.