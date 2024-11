Quotidiano.net - “X è troppo tossico”. Stephen King lascia la piattaforma

Roma, 18 novembre 2024 –, 77 anni, tra i più famosi scrittori e sceneggiatori del genere horror, ha annunciato pubblicamente che abbandonerà X a causa dell’atmosfera “tossica” sulla. L’autore di “Shining” lo ha dichiarato in un post sul social lo scorso giovedì. Riferendosi allarivale lanciata da Meta di Mark Zuckerberg, ha poi aggiunto: "Seguitemi su Threads, se volete”. Come spiega il Guardian, già in passatoaveva avuto degli scontri con Elon Musk riguardo la sua gestione del social. Poco dopo l’acquisto del sito da parte di Musk per 44 miliardi di dollari nel 2022, quando ancora era noto come Twitter, lo scrittore aveva minacciato dire ladopo una notizia secondo cui sarebbe stato chiesto agli utenti di pagare 20 dollari per mantenere il segno di verifica blu.