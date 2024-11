Tvpertutti.it - Un posto al sole, trama 18 novembre 2024: Alberto chiede aiuto

Palladini sentirà il bisogno direnel corso della puntata di Unalche andrà in onda lunedì 18. L'avvocato, infatti, dopo aver appreso che Eduardo e Clara hanno deciso di non tornare più a vivere a Napoli, sarà in preda alla disperazione. La Curcio, in particolare, dopo l'arresto di Angelo Torrente, ha iniziato a pensare che rimanere nella località in cui si è trasferita con il marito e il piccolo Federico, nell'ambito del programma di protezione testimoni, fosse la scelta migliore in quanto teme che l'uomo possa riavvicinarsi al mondo della malavita.La donna ne ha parlato con Sabbiese e lui ha condiviso la sua scelta. Poco dopo, Clara si è recata a Napoli dove ha incontratoe gli ha comunicato che lei, Eduardo e Federico non torneranno a vivere lì.