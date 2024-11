Feedpress.me - Ucciso dalle esalazioni dei "palloncini della risata", tragica morte di un 29enne in provincia di Lecce

Un ragazzo di 26 anni di Alessano indi, è deceduto la sera del suo compleanno probabilmente dopo aver inalato ossido di azoto attraverso i cosiddetti «». E’ accaduto ieri per le strade del paese dove il giovane si trovava in compagnia dei suoi amici per festeggiare . Il gruppo stavo utilizzando i cosiddetti «balloons», quando il festeggiato si è accasciato.