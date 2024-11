Bergamonews.it - Telai in codice binario. Il jacquard tra design e intelligenza artificiale

In occasione della XXIII Settimana della cultura d’impresa, la Fondazione Legler per la Storia Economica e Sociale di Bergamo, in collaborazione con Torri Lana 1885 e Studiocharlie e con il patrocinio di ADI Lombardia, Ordine degli Architetti di Bergamo e Fondazione Architetti di Bergamo, organizza per il pomeriggio di sabato 23 novembre 2024 un evento speciale, che unisce arte tessile,.L’appuntamento è per sabato 23 novembre alle 14.30 alla Fondazione Legler per la Storia Economica e Sociale di Bergamo, a Brembate di Sopra, per la conferenza stampa “in, iltra”.L’iniziativa presenta al pubblico dieci arazzi contemporanei proposti in dialogo con le loro reinterpretazioni create con l’; in contemporanea, un incontro con i curatori dell’esposizione e alcuni ospiti, che illustreranno i progetti per il futuro degli spazi dell’ex Cotonificio Legler.