Stamani a Firenze il tavolo sulla crisi della moda

Arezzo, 18 novembre 2024 – “Serve fare squadra". Lo ha detto questa mattina il presidenteRegione Toscana Eugenio Giani al termine delregionaledel settore, che riguarda anche il Valdarno. Era stato convocato a Palazzo Strozzi Sacrati e ha visto la presenza delle parti sociali e degli enti locali interessati. Per il governatore la sinergia è fondamentale a tutela di un ambito così cruciale per l'economia regionale, per il Made in Italy e per l'occupazione di circa 140mila addetti D'accordo con i rappresentanti delle categorie economiche, le organizzazioni sindacali, i sindaci e assessori presenti, Giani ha indicato due livelli su cui questo “fronte comune” dovrà muoversi sin da subito “Da un lato – ha detto – occorre richiamare il governo a interventi rapidi , a partire dalla legge di bilancio, finanziando accanto ad ammortizzatori sociali ad hoc che siano effettivamente applicabili e adeguate, anche misure di moratoria del credito e degli oneri fiscali”.