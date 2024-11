Donnapop.it - Sapete cosa ha regalato Elettra Lamborghini a Selvaggia Lucarelli? Ecco il dono imbarazzante e la lettera (che è anche peggio)

Leggi su Donnapop.it

ha deciso di omaggiarecon unmolto particolare: come sappiamo, le due donne non hanno mai avuto un rapporto idilliaco; il regalo della cantante alla giornalista seppellirà l’ascia di guerra? A quanto pare no, anzi.In passatoha pesantemente criticato, paragonandola al CoronaVirus e rimanendo titubante sul suo talento. Durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, la cantante è stata ospite del programma di Milly Carlucci nel ruolo di “ballerina per una notte”.Proprio nello studio della trasmissione, infatti,ha informatodi averle fatto un regalo. Dopo la sua esibizione, l’ereditiera della nota e facoltosa famiglia, rivolgendosi alla giurata, ha detto: “Tra l’altro ti ho fatto un cadeau.