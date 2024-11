Bergamonews.it - Rogno, incendio in un centro estetico nella notte. Famiglie evacuate, non ci sono feriti

Leggi su Bergamonews.it

. Un forte botto, poi le fiamme.tra domenica 17 e lunedì 18 novembre in via Nazionale un rogo è divampato in un.Erano circa le 3 diquando il fuoco ha avvolto l’attività, un salone di bellezza per uomo e donna, al piano terra di una palazzina di tre piani che lo scorso anno aveva subito delle ristrutturazioni.La beauty farm si trova all’inizio della strada che attraversa il comune, arrivando da Costa Volpino. Era stata inaugurata da poco: non è escluso che all’origine del rogo ci sia il dolo.Quattroresidentistate, per poi rientrare nel corso della mattinata: risulta inagibile soltanto il primo piano, oltre al piano terra.Non risultano. La strada è rimasta chiusa per un paio d’ore per permettere le operazioni da parte delle squadre dei vigili del fuoco.