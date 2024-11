Iodonna.it - Orfana di femminicidio, Noemi racconta la morte della mamma. Dal doc “Davanti ai miei occhi”, su Rai2

Forse qualcuno ricorderà il caso. Un, purtroppo uno di tanti, avvenuto a Palermo nel 2012. A uccidere la moglie, per poi suicidarsi, Rinaldo D’Alba, 39 anni, un carabiniere originario di Bari. A dare l’allarme, la figlia maggiorecoppia,. Dodici anni. Quella bambina, oggi è una giovane donna che ha accettato di offrire la sua preziosa e toccante testimonianza per un documentario dedicato agli orfani di: bambini segnati dal trauma più grande, come lei. In onda il 28 novembre su Rai 2 in prima serata,aiè il nuovo capitolo del ciclo di documentari Delitti in famiglia, condotto dal giornalista Stefano Nazzi e prodotto da Next14 in collaborazione con Rai Documentari. Leggi anche › Femminicidi e orfani speciali: la difficile strada di chi restail