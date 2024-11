Calciomercato.it - Operazione UFFICIALE e lungo stop: salta Juve e Roma

Grave infortunio e niente sfide contro bianconeri e giallorossi: la diagnosi è, il giocatore si operaUn grave infortunio e un: la diagnosi non lascia scampo con l’assenza sicura nelle sfide controntus e.Grave infortunio, rottura del malleolo (LaPresse) – Calciomercato.itMarco Giampaolo, nuovo tecnico del Lecce, dovrà fare a meno di Lameck Banda. L’attaccante zambiano si era infortunato nella sfida interna contro l’Empoli dello scorso 8 novembre, ma non si era ancora potuto sottoporre ad esami strumentali. Esami a cui Banda si è sottoposto mentre si trovava in ritiro in Nazionale e che hanno evidenziato la rottura del malleolo del piede sinistro.Lecce,: rottura del malleolo per BandaIl club salentino ha comunicato ufficialmente quella che è la diagnosi dell’infortunio.