Lanotiziagiornale.it - Medio Oriente, Hezbollah accetta con riserva il piano di pace mediato dagli Usa. Ma Israele frena: “Servono garanzie”

Da un lato, le bombe, i feroci combattimenti e gli “incidenti” che insanguinano il; dall’altro, i negoziati di, ripresi sotto traccia e non senza colpi di scena. Secondo fonti libanesi, quella appena iniziata sarà “una settimana decisiva” per l’eventuale accordo di cessate il fuoco tra. A Beirut è atteso l’arrivo dell’inviato speciale degli Stati Uniti, Amos Hochstein, dopo che il gruppo filo-iraniano ha inviato la propria risposta alre libanese Nabih Berri, presidente del Parlamento,ndo “con” la proposta diformulata dall’amministrazione di Benjamin Netanyahu con il supporto degli Stati Uniti.Secondo le richieste di, il cessate il fuoco dovrebbe portare alla cessazione delle ostilità con, escludendo però qualsiasi possibilità per Tel Aviv di condurre operazioni militari in Libano.