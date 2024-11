Lopinionista.it - Le Orme: arriva la ristampa di “Felona e/and Sorona 2016”

VENEZIA – Esce il 29 novembre ladi “e/and” de Le, rivisitazione del celebre concept prodotto da Gian Piero Reverberi e considerato uno degli album cruciali del prog rock internazionale, accanto ai capolavori di King Crimson o Jethro Tull. Lauscirà nella doppia versione italiano/inglese, proprio come allora. L’album è disponibile nelle versioni doppio vinile colorato (per la prima volta) e doppio CD, su etichetta HiQU Music e distribuzione Warner Music. Questa ripubblicazione fa parte del progetto di Warner Music Italy volto a valorizzare gli artisti storici anche attraverso i loro album più recenti, contribuendo a donargli nuova vita.Nelricorreva il 50° anniversario dalla fondazione de Lee per festeggiare questo importante traguardo la band rese omaggio a uno degli album più importanti della loro lunga carriera.