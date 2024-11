Ilrestodelcarlino.it - La Reggiana vince ben 39 scudetti di fila. Ma (purtroppo) è soltanto un... videogioco

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Laha messo a segno un record irripetibile riscrivendo la storia del calcio mondiale: ben 39di, rivoluzionando gli almanacchi della storia della Serie A. Peccato, però, che si tratti solamente di un: due ragazzi di Pavia, infatti, dal 2003 hanno iniziato un’incredibile carriera su "Premier Manager ’99" per la PlayStation 1, e sono arrivati addirittura alla stagione dell’anno "virtuale" 3020. Praticamente un millennio di stagioni calcistiche. Una delle curiosità è che lain questa loro esperienza videoludica è assoluta protagonista con, appunto, ben 39 titoli tricolore consecutivi conseguiti dal 2441 al 2480. Non potremo di certo verificare di persona se questo effettivamente accadrà, ma chissà se, lo si dice scherzosamente, questo non possa essere di buon auspicio per il futuro.