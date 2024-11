Dilei.it - Jlenia Intravaia Firulottina, chi è la moglie di Carlo Aloia

Una bellezza mediterranea che coinvolge a passo di danza.è la splendidadi, maestro che abbiamo conosciuto a Ballando con le Stelle, nel 2024 in coppia con Sonia Bruganelli. La donna non fa parte del cast dello show di Milly Carlucci, ma ha comunque alle spalle una grande esperienza nel mondo del ballo, anche a livello internazionale.e l’amore per la danzaCome spesso accade, l’amore per le arti come la danza nasce sin dalla più tenera età. È stato così anche per, che ha cominciato a ballare i cosiddetti latini a soli quattro anni. Da quel momento studio e allenamento sono state delle costanti nella sua vita e lo sono tuttora: strumenti che le hanno permesso di collezionare grandi successi, anche a livello internazionale.