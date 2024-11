Napolipiu.com - Ismajli dribbla le voci di mercato: “Decisioni a gennaio, ora testa all’Albania”

Il difensore dell’Empoli, obiettivo del Napoli per, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale albanese.Ardianrimanda ogni discorso sul proprio futuro. Il centrale dell’Empoli, seguito con interesse dal Napoli per la sessione invernale di calcio, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale albanese alla vigilia della sfida di Nations League contro l’Ucraina.Interpellato sul proprio futuro e sulledi, il difensore ha preferito concentrarsi sugli impegni con la nazionale: “Non mi piace parlare diquando sono in Nazionale, qui rispondo solo a domande relative”.Il centrale ha poi aggiunto sul suo futuro: “Posso soltanto dire che aspetterò il mese diper prendere una decisione, poi vedrò cosa accadrà”.