Incontri di Valore, di scena Marino Bartoletti col suo ultimo libro. Venerdì 22 c'è Marina Di Guardo

Leggi su Ildenaro.it

Glidientrano nel clou della loro settima edizione. Questa settimana è previsto un doppio appuntamento, con due ospiti particolarmente attesi. Si accomoderanno nell’ormai noto salotto, rispettivamente il 89imo ed il 90mo ospite della rassegna, fondata e diretta da Nicola Ruocco, presso l’hotel Habita79 in Pompei. Martedì 19 è il momento del noto giornalista ed opinionista, col nuovissimo“Il Festival degli Dei”, edito Gallucci, quinto appuntamento del suo sequel dal grandissimo successo editoriale.22 sarà il turno invece della scrittrice e best sellerDi, col“Quello che ti nascondevo”, edito Mondadori. Due nuovi ospiti di altissimo spessore, che – a dialogo col patron Nicola Ruocco nella presentazione dei loro libri – seppur in ambiti diversi, tratteranno temi di grande interesse, con le loro pubblicazioni che hanno già particolarmente colpito il pubblico della rassegna, sempre più nutrito ed attento.