Incendio devasta un'abitazione a Romagnese: nessun ferito

Facebook WhatsAppTwitter Questa mattina, l’area collinare di, nel territorio pavese dell’Oltrepò, ha visto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco a seguito di unche ha pesantemente danneggiato. Per fortuna,o è rimasto coinvolto nell’incidente. Le fiamme hanno avvolto completamente l’immobile, rendendo le operazioni di spegnimento particolarmente complesse.I dettagli dell’Il rogo è scoppiato in mattinata, e le fiamme hanno interessato rapidamente diverse parti della casa. Gli abitanti locali, allarmati dal fumo e dal calore, hanno immediatamente allertato i soccorsi. I vigili del fuoco di Broni sono giunti sul posto prontamente, ma la situazione era già critica. Per potenziare le operazioni di spegnimento, è stata inviata anche un’autobotte dalla sede centrale di Pavia, insieme a una squadra specializzata proveniente dal distaccamento di Bobbio, nel comando di Piacenza.