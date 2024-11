Ilfattoquotidiano.it - Il disegno delle destre, da Trump ai leader Ue, è unico. E Meloni è la più titolata a portarlo avanti

Arenato sull’autonomia differenziata dopo la recente sentenza della Corte costituzionale, il governoaccelera la sua virulenta campagna contro l’indipendenza della magistratura, tentando il procedimento disciplinare contro il segretario di Magistratura democratica Stefano Musolino, di cui si vuole criminalizzare la libertà di espressione e lanciando ogni sorta di accuse contro i giudici, colpevoli di non assecondare i folli, illegali e anticostituzionali progetti del governo su vari temi.Non si può certo pretendere che i componenti del governo, attenti esclusivamente alla realizzazione del proprio particulare nella peggiore tradizione italica, siano dotati di una qualsiasi cultura istituzionale ovvero di una cultura tout-court. L’obiettivo cui sono sensibili è la verticalizzazione del potere, accentrato in un esecutivo svincolato da ogni genere di controllo e che, scemando a vista d’occhio il consenso già scarso in partenza, si affida sempre più ai manganelli e all’intimidazione penale (vedi il pessimodi legge 1660).