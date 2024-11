I brasiliani dello Shakthar sperano in un miracolo al G20 | La pace è urgente

Leggi su Sportface.it

Nonostante la discussione sul conflitto tra Mosca e Kiev non sia un focus nel vertice del G20 di Rio de Janeiro, i calciatoriin Ucrainache i leader possano aprire comunque unso spiraglio di. “Il G20 è il gruppo di Paesi più influente al mondo. Se questo non ha il potere di influenzare la ricerca della, chi può farlo?“, è l’appello dell’ex attaccanteShakhtar Donetsk Júnior Moraes in un intervista con Uol. “Questo argomento deve essere discusso, è una questione prioritaria“, ha aggiunto il calciatore, costretto a tornare in Brasile allo scoppio del conflitto nel 2022 e oggi attivo in iniziative a favore della.Lo Shakhtar ha attualmente settenella sua rosa. Tra questi Marlon Gomes, che dall’inizio dell’anno a Donetsk sta raccontando quanto la guerra cambi la routine degli ucraini e di coloro che vivono lì: “La guerra coinvolge l’intera società dell’Ucraina, della Russia e dei paesi vicini.