Tvpertutti.it - Grande Fratello, Federica bacia Alfonso e poi Stefano: D'Apice in crisi

Leggi su Tvpertutti.it

Nuovi colpi di scena nel triangolo amoroso di Temptation Island al. Protagonisti del nuovo dramma sonoD', la sua ex fidanzataPetagna, eTediosi, attuale compagno della ragazza. Negli ultimi giorni,è apparso visibilmente turbato, e molti telespettatori hanno inizialmente attribuito il suo nervosismo all'arrivo diTediosi. La verità si è rivelata ben più complessa. In una conversazione intima con Jessica Morlacchi,D'ha confessato di essersito conPetagna poco prima cheentrasse nella Casa più spiata d'Italia:"Se mi vedi così non è per lui, ma per certe cose successe prima. No, non prima di entrare al. Sto parlando di qui! Però non voglio aprire altri argomenti per non mettere in difficoltà lei.