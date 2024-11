Tvpertutti.it - GF Yulia Bruschi denunciata, accuse di violenza: la conferma dell'ex

Leggi su Tvpertutti.it

Un nuovo scandalo scuote la casa del Grande Fratello:è statapenalmente. A svelare la notizia è stato Biagio D'Anelli, ex gieffino e opinionista, che sui social ha rivelato dettagli scottanti su una presunta querela presentata contro Yulida Simone Costa. La denuncia risalirebbe al 12 settembre scorso ed è stata depositata presso il Tribunale di Lucca.Secondo quanto dichiarato dall'ex prezzemolino dei salotti di Barbara d'Urso,è stata accusata di aver compiuto un gesto violento nei confronti di Simone Costa: "Pare che lei abbia spaccato un bicchiere di vetro in faccia al suo ex o attuale compagno". La gravità'accusa non lascia spazio a interpretazioni leggere e, seta, potrebbe avere serie conseguenze per la concorrente sia dal punto di vista legale che personale.