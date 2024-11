Gaeta.it - Fondi per le imprese turistiche colpite da eventi climatici nella Valle d’Aosta e Piemonte

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il Ministero del Turismo sta attuando misure significative per supportare leoperanti nei settori turistico, ricettivo e della ristorazione, specialmente quelle che hanno subito danni a seguito delle violente condizioni meteorologiche del 29 e 30 giugno 2024. In questo contesto, è stata inaugurata una piattaforma dedicata, permettendo a queste aziende di accedere aspecifici per far fronte alle difficoltà economiche generate dall’emergenza.La situazione e le misure in rispostaNel luglio del 2024, lae ilsono stati colpiti daavversi che hanno messo a dura prova le risorse e le attività economiche delle zone montane. Le aziende che si occupano di turismo, ristorazione e ricettività hanno subito danni significativi, che potrebbero compromettere la loro capacità di operare e di attrarre visitatori.