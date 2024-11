Ilrestodelcarlino.it - Camilla Mancini contro il bullismo: “Non esiste privilegio che sia più forte del dolore”

Ancona, 18 novembre 2024 –è stata una delle protagoniste del programma Le Iene, andato in onda ieri sera su Italia Uno con il suo monologo con un tema che la tocca da vicino: il. La figlia dell'ex allenatore azzurro Robertoparla delle sofferenze e delle offese subite fin da piccola a causa di una paresi facciale che ha dalla nascita. Vuole proprio comunicare questo: essere figlia di non ti dà la certezza della felicità. In più è un’etichetta che ora le sta troppo stretta. Lei è una ragazza che deve fare i conti con le proprie insicurezze, è una scrittrice che da poco ha fatto uscire il suo libro edito da Mondadori "Sei una farfalla”. Il monologo "Stasera voglio immaginare che questa telecamera sia uno specchio e guardarmi dritta negli occhi, anche se non è facile.