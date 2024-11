Inter-news.it - Calhanoglu rimane con la Turchia. Inter preoccupata! – TS

Hakanha sentito pizzicare sull’adduttore sinistro, proprio lì dove quasi un mese fa aveva sofferto per un’elongazione con l’. Nonostante ciò il giocatore rimarrà con la, da Tuttosport il caso. INFORTUNIO? – Hakannon sta affatto bene. Il calciatore dell’ha sentito pizzicare sull’adduttore sinistro, cioè sulla stessa zona in cui ha subito un’elongazione il 20 ottobre contro la Roma. Lì fu costretto ad uscire dal campo e saltare le tre partite successive, compresa la Juventus. Stavolta Vincenzo Montella gli ha risparmiato il secondo tempo di–Galles, ma nonostante l’azione diplomatica dell’il centrocampista rimarrà con la nazionale.PREOCCUPAZIONE –affiancherà Montella nella conferenza stampa di oggi, l’guardaperché il giocatore sarà a disposizione per il match con il Montenegro.