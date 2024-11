Dailymilan.it - Calciomercato Milan, idea Lewis Ferguson per completare il centrocampo? L’indiscrezione

Ilpotrebbeil propriocon l’arrivo dinella prossima sessione di. Il punto sulla trattativaLa sosta per le nazionali del mese di novembre non ha fermato il. Infatti, la società rossonera ha approfittato di questa pausa dalle partite per fare un punto sulla rosa dopo un inizio di stagione difficile. Un avvio caratterizzato da alti – come i successi contro il Real Madrid e nel derby contro l’Inter – e diversi bassi.Una serie di partite da cui è emerso come la rosa della formazione allenata da Paulo Fonseca non sia sufficientemente profonda per mantenere costantemente alto il livello in tutte le competizioni.Un difetto dell’organico evidente soprattutto nel. Reparto in cui il tecnico portoghese, eccetto Ruben Loftus-Cheek, non ha in pratica alternative ai titolari complice il lungo stop di Ismael Bennacer.