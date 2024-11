Anteprima24.it - Blitz dei carabinieri a piazza Dante, 22 scooter sequestrati

Tempo di lettura: < 1 minuto, a Napoli, al centro dei controlli deiche questa notte hanno setacciato la movida del centro storico e dei Quartieri Spagnoli. I militari della compagnia Napoli centro hanno agito di sorpresa. Accerchiata lasono partiti i controlli. Alla fine saranno 38 le contravvenzioni al codice della strada – di queste ben 23 per guida senza casco – con 22. Durante le operazioni, effettuate non solo nellapedonale, sono stati perquisiti diversi giovani. A farne le spese un 20enne fermato a via Mezzocannone. Nelle tasche un coltello a serramanico.Segnalati alla prefettura 4 ragazzini trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana. Non solo giovanissimi ma anche adulti indisciplinati. Ihanno sanzionato, grazie al contributo degli agenti della polizia municipale, 16 veicoli in divieto di sosta traCarità e via Tommasi.