BJK Cup Finals 2024 | splendida Bronzetti Linette ko in due set e 1-0 Italia

UnaLucia Bronzetti regala il primo punto all’nella semifinale della BJK Cupcontro la Polonia. La classe ’98 romagnola ha infatti sconfitto in due set la numero 2 polacca Magda Linette in due set, con il punteggio di 6-4 7-6(3) in un’ora e 47 minuti di gioco. Paga dunque la scelta della capitana Tathiana Garbin, che ha scelto Bronzetti al suo esordio in singolare con l’. Vittoria fondamentale, che toglie pressione alla numero uno azzurra Jasmine Paolini, tra pochi minuti in campo contro Iga Swiatek; anche in caso di sconfitta dunque l’rimarrebbe in corsa, con il doppio che diventerebbe decisivo.TABELLONE E RISULTATIREGOLAMENTO E FORMATLA CRONACA DI BRONZETTI-LINETTE – L’azzurra parte subito concentrata, esegue il proprio piano gara alla perfezione rispondendo profondo e forzando la sua avversaria all’errore; al terzo game infatti arriva subito il break del 2-1 grazie ad un lob perfetto che permette una facile chiusura col dritto.