Basket giovanile Allievi Audax col Ghezzano. Niente conseguenze per la palestra off limits. Riprogrammata la gara

Tanto rumore per nulla ma alla fine, come da copione, resta la figuraccia che Carrara rimedia anche al di fuori dei propri confini comunali a causa dei suoi pochi impianti sportivi da decenni insufficienti e strutturalmente obsoleti. E’ successo che il Csi (il Centro Sportivo Italiano) ha compreso i motivi per cui mercoledì sera non è stato possibile giocare alla Dogali la partita del campionatoCsi ditra(in quell’orario l’impianto era già occupato dalla ginnastica e il fatto ha stimolato una nuova ondata di polemiche) e ha disposto il recupero della. "Non essendo emersa una responsabilità oggettiva della società ospitante per la temporanea indisponibilità del campo (non di sua proprietà) dispone l’annullamento dellae la sua riprogrammazione".